Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fenerbahçe - Galatasaray : Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini:

Fenerbahçe son dönemde yakaladığı form ve iç saha faktörüyle favori gösteriliyor. Galatasaray ise rakibine karşı oynadığı son iki deplasmanı da kazandı. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu belirsiz. Taraf bahsi yerine KG Var demek mantıklı olacaktır.

Adana Demirspor – Altay : Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper lig bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor – Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada Adana Demirspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Bana göre Süper Lig’de küme düşen 4 takım da şu anki tabloda olduğu gibi şekillenecek. Yani Malatya, Altay, Göztepe ve Rize’nin buradan çıkması için büyük bir çıkışa, mucizeye imza atması gerekli! O da çok zor. Kısaca Altay için de umutlar tükeniyor. Adana Demirspor iyi bir takım. Kadro kalitesi, iç saha avantajı ve daha disiplinli oyunu ile ev sahibi kazanır diyorum.

Manchester City - Liverpool: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

2017-18 sezonundan bu yana futbolun kitabını yeniden yazan iki menajer Klopp ve Pep’in sezon finali niteliğinde bir maç. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Liverpool kanadında muhtemel 11’e kadar genel olarak belli ama Man City’de Pep Guardiola özellikle böyle maçlarda sürpriz kadro ve oyun planları seviyor. Kalan maçlar itibarıyla Man City’nin fikstürü, Liverpool’a göre çok daha kolay. Bu nedenle çok stratejik ve kontrollü maç beklemiyorum açıkçası. Çünkü Liverpool kaybederse puan farkı 4’e çıkar ve lig biter. City’de en önemli eksik savunmada Dias. Korner açısından da düşünülebilecek maçlardan. Ben kırmızıların kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-2…