Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Salzburg – Bayern Münih : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Salzburg – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Bayern Münih’in kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM'DA GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tahmini:

Bayern, Bochum maçında bozguna uğradı ve ilk yarıda 4 gol yiyerek daha önce kupadaki Borussia Mönchengladbach maçında olduğu gibi şalteri tamamen indirdi. Bu konsantrasyon kayıplarının sebeplerini arayan Julian Nagelsmann, Upamecano'yu oynatmak için değiştirdiği sistemi tekrar eski haline getirecek ve Bayern 1,5 saat uzaklıtaki Salzburg'ta üçlü savunmayla oynayacak. Salzburg tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti ve kendi liginde de yine dolu dizgin yoluna devam ediyor, ancak gruplarda 6'da 6 yapan ve Şampiyonlar Ligi'ne titizlenen Bayern hem kazanır hem de 2,5 gol üstü olur.

Atletico Madrid - Levante: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Atletico Madrid - Levante mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Atletico Madrid hafta sonu Getafe karşısında sahada 10 kişi kalsa da bizi yanıltmadı ve zor da olsa 3 puanı kazandı. 58.dakika Felipe oyundan atılsa da Atletico, Getafe’yi 4-3 mağlup etti. Atletico Madrid’in, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi var. Ve bu yarışta önemli rakipleri var. Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile birlikte ilk 4’e girme mücadelesi verecekler. Bu tip maçlarda artık hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Levante artık La Liga’da son maçlarına çıkıyor. Önümüzdeki sezon onları artık 2.Lig’de izleyeceğiz. Atletico Madrid’in 2 ya da 3 farkla maçı kazanacağı görüşündeyim.

Inter - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

İnter'de Barella’nın cezalı olması ev sahibi ekip cephesinde önemli bir sıkıntı olarak not edilmeli. Takım savunması ve hücum bağlantısındaki etkinliğin en önemli ayağı Barella’nın yokluğu İnter tarafındaki taraf seçeneğini riskli kılacak. Liverpool, Afrika Kupasının bitmesiyle önemli oyuncularına kavuştu. Turnuva tecrübesi bulunan İngilizler, oyunun yönünü belirleyecek olan taraf olacaklar. Her ne kadar baskın bir oyun tercih etmeyeceklerini düşünüyor olsam da iki maçlık eleme sisteminde ilk maçlarda goller izlememiz olağan bir durum. Her iki takımın skor katkısı zor olmayacak. Karşılıklı goller bekliyorum.