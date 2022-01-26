Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Anderlecht – Cercle Brugge: Maç Sonucu 1

İddaa programının Belçika Ligi bülteninde günün öne çıkan Anderlecht – Cercle Brugge mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada Anderlecht’in maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Son haftaların formda iki ekibi kozlarını paylaşacak. Anderlecht takım savunmasını çok iyi oturttu. Zor gol yiyorlar. Cercle da keza aynı şekilde. Çekişmeli bir maç olur. İlk yarı eşitlikle sonuçlanır.

Fildişi Sahilleri - Mısır: Maç Sonucu 0

İddaa programının Afrika Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Fildişi Sahilleri - Mısır mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Fildişi Sahili, oynadığı futbolla turnuvanın favorilerinden biri olduğunu ispatladı. Önceki maçlarda öne çıkan isimlerin sürpriz ayaklar olması değerlerini artırıyor. Mısır, kontrollü oyunuyla turnuvada avantajı lehine çevirebilecek ekiplerin başında. Bu oyun eleme turlarında daha çok işlerine gelecek. Turnuvanın iki favorisi birbirini zorlayacak. Her iki takımdan dengeli oyun ve maç sonunda eşitlik bekliyorum.

West Bromwich - Preston: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı West Bromwich - Preston mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

West Brom evinde bu sezon kaybetmeyen tek takım. Preston ise deplasmanlarda çok vasat. Ev sahibi golcü takviyesi yaptı. Bu durum saha sonuçlarına yansıyacak. 3 puana uzanırlar.