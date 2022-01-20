Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Galatasaray - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

G.Saray yeni hocası ile ilk iç saha maçına çıkacak. İlk olumlu tepkiyi bence Hatay maçında verdi. Penaltı kaçmasa o maçta da istediğini alacaktı. Kasımpaşa hoca değişikliği sonrası 3 maçta 9 puan aldı ama bu etkinin artık durmasını bekliyorum. G.Saray hata yapmaz.

Alanyaspor – Hatayspor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %71’i karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Alanyaspor hoca değişikliğinin olumlu etkisini yaşıyor. Bunun devamını evinde getirecektir. Boş geçmez. Alanya bu sezon evinde 1 sefer hariç her maç gol attı. Hatayspor da yensin yenilsin keyif veren bir takım. Son 9 maçının 7'si 2.5 Üst bitti. Son G.Saray maçında da milli takımlara giden forvetlerin eksikliğini aramadı. Ancak as kaleci Munir'in yokluğu hissediliyor. Var öncelikli gollere yönelmek lazım.

Roma - Lecce: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Roma - Lecce mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Roma, Cagliari karşısında penaltı golü ile kazanarak moral buldu. Mourinho’nun ekibi kupayı değerli bir kulvar olarak görüyor. Bu yüzden sahada daha çok agresif bir Roma izleyebiliriz. Lecce, kupada dış saha maçlarında kazanarak bu tura geldi. Serie B’de de benzer şekilde dış sahada gole yakın bir takım olmayı başarıyorlar. Roma’nın oyun temposu maçı renkli hale getirecektir. Karşılıklı goller izlememiz sürpriz olmaz.