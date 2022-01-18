Günün En Çok Oynanan Maçları

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Fatih Karagümrük - Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Fatih Karagümrük - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Beşiktaş'ın kazanma arzusu ve coşkusu geçmiş sezonun çok gerisinde ama üst üste gelen iyi sonuçlar moralleri yükselttti. Gol bulur. Karagümrük de pozitif bir havada. Volkan Demirel ile her maç gol attı. Var ideal. Beşiktaş'ın da üst üste iki maç gol yememesi şu sıralar zor görünüyor.

Gaziantep – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takımın oynadığı futbol arasında ciddi bir fark var! Gaziantep belli bir oyun planı, disiplini olan organize bir takım. Yeni Malatya’nın ise ciddi sorunları var ve ligde kalma ihtimalleri de giderek zayıflıyor. Bu sezon iç sahada son derece başarılı işlere imza atan Gaziantep FK bu maçı kazanır.

Konyaspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Adana Demirspor ligde 6 maçtır kaybetmiyor. Montella’nın oynatmak istediği sistem ve oyun planını artık başarıyla uygulayan Adana ekibi son oynadığı 6 lig maçında da rakiplerine karşı skor üretmeyi başardı. Konyaspor ise Ahmet Çalık gibi önemli, değerli ve spor dünyasının en beyefendi oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Konyaspor iyi bir iç saha takımı. Ve bu sezon bulundukları konumu fazlasıyla hak ediyorlar. Taraf bahsi yerine önerim KG Var tercihi olacak. İki takımın da 90 dakika içinde karşılıklı gollere imza atmasını bekliyorum.



