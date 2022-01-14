Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Gaziantep Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Beşiktaş – Gaziantep karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %23’ü ev sahibinden galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Gaziantep FK formda ve ligde oynadıkları son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Geçtiğimiz haftada beklediğimiz, önerdiğimiz gibi Karagümrük’ü mağlup ettiler. Ancak bu maç öncesinde önemli bir detayı aktaralım! Gaziantep FK’de koronavirüs vakaları çok artmış durumda. 11 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Caulker zaten Afrika Kupası’nda olduğu için bir süre görev alamayacak. Önder Karaveli ile sezonu tamamlama kararı alan ve Rize’de de iyi oynayan Beşiktaş’ın saha-seyircisi önünde zorlanmadan kazanmasını bekliyorum.

Dortmund – Freiburg Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Dortmund – Freiburg karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta E. Frankfurt'u 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Bayern Münih'in de yenilmesiyle beraber aradaki puan farkı 6'ya düştü. Şampiyonluk için konsantrasyonları artacaktır. Freiburg'un maçı da bir geri dönüşe sahne. Bielefeld karşısında 2-0'lık galibiyeti koruyamadılar ve 2-2'lik skora razı oldular. Dortmund'da sakatlıklarını atlatan Akanji ve Marius Wolf, antrenmanlara geri döndü. Dortmund, 2 maçtır yenildiği rakibini bu sefer mağlup eder ve bu kötü seriye son verir.

Nice – Nantes Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de haftanın açılış maçı Nice – Nantes mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü ev sahibi takımın galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yazarı Efe Uysal’ın Yorumu

Nice tekrar form tuttu. Son maç ligin flaş ekibi Brest'i çok erken 10 kişi kalmasına rağmen net bir oyunla yendi. Gouiri beklenen patlamayı yaptı. Nantes hücumda milli takımdaki Simon'u arıyor. Son maç 1 puanı Monaco'nun beceriksizliği sayesinde aldı. Bu sefer zor. Nice'in oranı maç saatine kadar düşer.