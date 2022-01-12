Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Inter - Juventus: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Süper Kupa bülteninde günün öne çıkan Inter - Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ü Tahmini:

İnter, pas oyunundaki başarısını sürdürüyor. Takım uyumunun yanı sıra ayakları yere basan bir oyuncu grubuna sahip olmanın avantajını kullanıyorlar. Juventus, Roma deplasmanında müthiş bir geri dönüle kazandı. Fakat Chiesa'nın sakatlığı büyük bir eksik. Süper kupa finalinde dengeli oyun beklemek mümkün. Ligde oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta olduğu gibi orta skorlu bir sonucun ortaya çıkması şaşırtmayacak. Tavsiyem, TGS 2,3 bahsi olacak.

West Ham – Norwich City: Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı West Ham – Norwich City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Hafta sonu kupa mesaisinde iki ekip de tur biletini kapmayı başardı. Tabii Moyes’un ekibinin kupada Leeds’i saf dışı bıraktığını belirtelim. 90 dakika boyunca oyunu tamamen domine ettiler. Norwich de FA Kupası’nda Charlton galibiyetiyle uzun zaman sonra resmi maç kazandı ancak rakibinin seviyesini göz önüne alırsak, Ozan Kabak ve arkadaşlarının bu yıl lige tutunma mücadelesi çok zor geçecek. Üst sıralarda makas çok kısa. West Ham’ın mevcut formuyla hata yapmasını beklemiyorum

Barcelona – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının Kral Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.



