Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe - Beşiktaş

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Hoca değişikliği sonrası alt yapı sorumlusu ile ilk maçı kazanmak çok sık görünen bir durumdur. Önder Karaveli gibi camiayı çok iyi bilen bir kişi kulübün ruhunu takıma hatırlatıp havayı bir anda değiştirebiliyor. Kayseri maçında 20 yaş civarı 4 oyuncunun olması da etkiyi arttırdı. Beşiktaş pozitif havada bu maça çıkıyor. Fenerbahçe ise aksine tatsız çıkıyor ama çoğu zaman derbi kara bulutları dağıtmak için en büyük fırsattır. 3 sonuca da açık maç. Goller yanıltmaz. İki takım da bu kadar dağınık savunmalarla yer öncelikle. Ancak beraberlik iki takıma da yaramayacağı için risk alır ve goller bulurlar. İki tarafta da kendine gelmiş forvetler var. Var ve 3.5 Üst bekliyorum.

Tottenham-Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Bu maçın ertelenme ihtimali hala da mevcut. Tottenham bir süredir çoğu oyuncusundan mahrum antrenmanlara devam ediyor. Maçın oynanması halinde Liverpool kazanmaya yakın taraf.

AC Milan-Napoli: 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan-Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmanın 2.5 üst biteceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Napoli’deki düşüşün en önemli sebebi kuşkusuz sakatlıklar. Fakat Spalletti’nin daha önce çalıştırdığı takımlarda kayıplar sonrası yaşadığı konsantre sorunları yine gün yüzüne çıktı. Empoli karşısında talihsiz yenen gole rağmen sahada kazanmak isteyen bir takım göremedim. Milan’da eksikler geri dönüyor. Zirve hedefi içinde eksikleri olan rakibi karşısında avantajı ellerine almalarını bekliyorum. Moralsiz ve eksik Napoli, Milano’da kaybeden taraf olur.