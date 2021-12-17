Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Bayern Münih - Wolfsburg: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan Bayern Münih - Wolfsburg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

B. Münih, yoluna doludizgin devam ediyor. Son olarak deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 mağlup ettiler. Bu maçta sakatlıkları bulunan Kimmich, Coman, Tolisso ve Goretzka olmayacak ama bu durumun sorun olacağını düşünmüyorum. Wolfsburg'un serbest düşüşü ise devam ediyor, son olarak iç sahada Köln'e 3-2 yenildiler. Oynadıkları son 6 maçı da kaybettiler. Bayern Münih rahat bir galibiyet alır.

Giresunspor - Altay : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor - Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Altay'ın düşüşü devam ediyor. Son Hatay maçını olabilecek her türlü motivasyonel faktör olmasına rağmen kaybetti. Giresunspor son 10 hafta puanlarına göre lig dördüncüsü formda bir takım. Bu süreçte de en az gol yiyen takım. Bu maçın da favorisi ve 10 ÇŞ yanıltmaz ama en çok süre alan iki oyuncusu Zeki ve Flavio cezalı. Bu da 1 ve 0 arasında bir seçim yapmamı zorlaştırıyor. İY 0 ideal alternatif. Giresunspor bu sezon ilk yarılarda toplam 2 gol attı. Son 10 maçının 7'si İY 0 bitti. Altay'ın da son 10 maçının 8'i İY 0 bitti.

Lazio - Genoa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Lazio - Genoa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Lazio’da beklenenin aksine Sarri ile sözleşme uzatma çalışmaları sürüyor. Bu uzatma kararı ile kadroda yenileme beklenmesi mümkün. Genoa, kupada turlamasına rağmen derbide kaybederek Shevchenko ile devam eden ofansif sorunların üstesinden gelmeyi başarmıyor. Genoa’nın savunmadaki problemleri, Lazio gibi ofansif yönü kuvvetli takımlar karşısında sorun çıkarmaya müsait. Sarri’ye çıkacak olan güvenoyu takımı ateşlendirmeye yeter. Lazio, en az iki gol bulacaktır.