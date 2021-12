Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe -Rizespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Pereira’nın geleceğinin tartışıldığı ve son 6 lig maçında bir galibiyet elde eden Fenerbahçe yükselişe geçmek adına ideal bir rakiple karşılaşacak. Novak’ın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Fenerbahçe’nin Rizespor’u mağlup edeceğini düşünüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş ’ın puan kaybettiği haftada en azından ikincilik koltuğuna yaklaşmak adına Fenerbahçe bu hafta kazanacaktır.

Manchester United-Crystal Palace: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United-Crystal Palace mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Rangnick’in takımın başında ilk maçı olacak.Chelsea deplasmanında sürpriz şekilde şans eseri aldıkları beraberliğin ardından Arsenal karşısında da tartışmalı penaltıyla 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Arsenal önünde oyun iyiydi yalnız. Chelsea maçıyla kıyaslanmayacak kadar iyiydi. Xavani, Varane ve Pogba yok. Her ne kadar son 2 maçını kaybetse de Palace bu sezon maçları izlenmesi en keyifli takımlardan. Oyunları keyifli. Her takıma gol atabilecek kapasitedeler.Sezonun ilk 3 haftasından sonra Leeds maçına kadar Man City dahil her takıma gol buldular. McArthur ve Ward’un yokluğu önemli. Old Trafford’da bol gollü, kornerli maç bekliyorum. Skor tahminim 3-2…

Hatayspor-Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor-Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Futboluyla takdirleri toplayan iki ekip karşılaşıyor. Hatayspor içeride kolay kaybetmemesine rağmen Başakşehir’i de hafife almamak lazım. Golcü Okaka çok formda. KG Var ideal.