Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray -Altay: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Ligde oynadığı son 3 maçında sadece 2 puan toplayabilen Galatasaray sezonun geri kalan 24 haftasında zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. Hafta içinde Başkan Burak Elmas da “ Bu 14 puan farkı kabul etmiyoruz ve kapatacağız” açıklamasında bulundu. Galatasaray’ın bu karşılaşmadan sonra ligde zorlu bir fikstüre gireceğini görüyoruz. Sarı kırmızılılar saha ve seyircisi önünde hata yapmaz. 90 dakika en az 2 gol olacağını ve Galatasaray’ın Altay’ı mağlup etmeyi başaracağını düşünüyorum.

West Ham United-Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı West Ham United-Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada konuk sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Liverpool’u 3-2 yendikten sonra oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen West Ham, sezon başındaki formunun uzağında. Chelsea ise Man Utd’ı Jorginho’nun ilramıyla elinden kaçırırken, Watford deplasmanında Zİyech ile kazandı. Lukaku’nun sakatlıktan kurtulmuş olması önemli. Son 2 maçta da sonradan oyuna girdi. Chelsea kazanmaya yakın, ayrıca gollü maç izleriz. Skor tahminim 1-3…

Trabzonspor -Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Her takım için önde koşmak ve daha şimdiden şampiyon ilan edilmek kolay değildir. Trabzonspor için de risklerden biri bu. Ayrıca Adana Demirspor zorluk çıkartabilecek bir takım. Ev sahibi ekibe açılan oranı da biraz yüksek ve tehlikeli buldum. Trabzon kazansa da çok yüksek skorlu olmaz diye düşündürdü. Misafir ekip de yeni hocası ile 2 golden fazla yemedi. Trabzsonspor'un son 4 maçı gibi 2-3 Gol ideal alternatif.tahminim 2-2…