Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Adana Demirspor-Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor-Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Oldukça formda bir Adana Demirspor izliyoruz. Son iki maçlarını kazandılar. Altay deplasmanında üç puanı üç golle aldılar. Özellikle genç oyuncu Yunus Akgün güzel işler yapıyor. İçeride de kazanırlar.

Başakşehir-Altay: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Altay son 6 maçta 1 puan aldığı önlenemez bir düşüş yaşıyor. Hoca değişikliğinin gündeme gelmemesinin nedeni, hem Mustafa Denizli'ye hürmet hem de bu efsane isim ile beraber yeni stadın açılışını yapma isteği olduğunu düşünüyorum. Ancak takımın havasını değiştirmek için kan değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Mesela Başakşehir yeni hocası ile 5'te 5 yaptı. Zirveye oynama deneyimi ve kadro kalitesi bir seri yakalaması için yeterli. Kazanacaktır.

A.Milano-Olympiakos: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı A.Milano-Olympiakos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Olimpia Milano, temsilcilerimizden Fenerbahçe 'ye karşı deplasmanda aldığı 68-43'lük galibiyetle net bir görüntü ortaya koymayı başardıktan sonra şanssızlıklar yaşadı. Mitoglou'nu kaybettiler. Sakatlık nedeniyle takım adına böyle bir ismi kaybettikleri çift maç haftasında UNICS Kazan ve Zenit'e mağlup oldular. Şimdi bir transfer çabası içindeler. Olympiacos, iç sahadaki kusursuz performansını sürdürüyor. Son maçta Maccabi Tel Aviv karşısında müthiş bir başlangıç yapıp 90-73 kazanmayı başardılar. İç sahada 7'de 7 yaparlarken deplasmanda oynadıkları 4 maçı da kaybettiler. Son deplasman maçlarında temsilcilerimizden Efes'e 88-69 mağlup olmuşlardı. Son çeyrekte sadece toplam 3 sayı atabildikleri bir maçtı. Onun öncesinde Barcelona, CSKA Moskova ve Zenit St Petersburg deplasmanlarında çok iyi performanslar sergilemişlerdi. Olimpia Milano'da Malcolm Delaney'nin sakatlık sonrası bu maçta oynaması bekleniyor. Yeni transfer Tommaso Baldasso'nun durumu belirsiz. Konstantinos Mitoglou, Moraschini, Paul Biligha ve Davide Alviti forma giyemeyecek isimler. Olympiacos'ta Quincy Acy'nin durumu belirsiz olsa da oynaması bekleniyor. Livio Jean-Charles da dönmüşken bir eksik bulunmadığını aktarabiliriz. Olimpia Milano'yu galibiyete yakın görsem de çok büyük fark beklemiyorum. Bu nedenle handikap avantajına sahip Olympiacos'un tarafında yer alıyorum.