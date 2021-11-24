Günün En Çok Oynanan Maçları

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Beşiktaş - Ajax: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Ajax mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’i karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Temsilcimiz Beşiktaş için açıkçası Avrupa defteri kapandı desek sanırım yanlış olmaz. Hafta sonu da Alanyaspor karşısında kaybeden Siyah Beyazlılar, sıkıntılı bir dönemeçten geçiyor. Ajax büyük ölçüde grup liderliğini de aldı. Hollanda ekibi, İstanbul’a da galibiyet için geliyor ancak 1 puan bile onları lider yapacağından Erik ten Hag’ın farklı isimlere de şans vermesini bekliyorum. Beşiktaş da Devler Ligi’ndeki son iç saha maçında kazanamasa bile, bir mücadele ortaya koyup, fileleri havalandırma şansı kuvvetli. Gollü bir maç bekliyorum.

Liverpool - Porto : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool - Porto mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Gruptan çıkmayı garantileyen Liverpool, Portekiz’de rakibini bozguna uğratmıştı. Porto, o yenilgiye rağmen şansını sürdürmeyi başarıyor. İngilizlerin rotasyon ihtimalini göze almak gerek. Bu yüzden Liverpool galibiyetine yönelik bahis almak riskli olabilir. Portekiz’deki maç iyi bir kılavuz olacak. Yine gollü bir mücadele bekliyorum. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak

Inter - Shakhtar: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Inter – Shakhtar Donetsk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Liderlik mücadelesi veren İnter, grubun son sırasında bulunan Shakhtar'ı konuk edecek. Shakhtar, kötü bir grup süreci geçirdi. Şansı oldukça az olan Shakhtar'ın, İtalya'dan eli boş ayrılacağı görüşündeyim. Kazanmak zorunda olan İnter, sürprize izin vermeyecektir. Tercihim MS 1.