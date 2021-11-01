Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray -Gaziantep: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray-Gaziantep mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %6’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sonrasında zirve ile puan farkı açıldı. Açıkçası yeni kurulan ve genç bir kadroya sahip olan Galatasaray’ın, Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futbol , mücadele göz ardı edilmemeli. Gaziantep FK, Erol Bulut ile aradığını, istediğini bulamadı. Galatasaray’ın saha ve seyircisi önünde hata yapmayacağını, kazanacağını düşünüyorum.

AS Roma-AC Milan: Maç Sonucu 2

İddaa programının İtalya Serie A Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-AC Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Roma, Mourinho öncesi bu tür maçları tempolu oynayan ve mücadeleci kimlikle sahaya oluyordu. Fakat taktiksel değişim bu sezon sıkıntı yaratıyor. Milan’ın hedefe kilitlenmiş olmasının yanında dış sahadaki kazanmaya odaklı oyun başarısı sonuca etki edecektir. Roma’nın düşük temposu, Milan’ın savunmadaki direnci, maçı Milan tarafında avantajlı kılmaya yetecek. Öncelikli tercihim Milan’ın yenilmezliği olacak. Alternatif düşünenler orta skor bahsine yönelmeli.

Atletico Madrid-Real Betis: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Atletico Madrid-Real Betis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada Madrid temsilcisinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Betis dolu dizgin gidiyor.Liderin sadece 3 puan gerisinde 4.sıradalar. Atletico ise bu sezon istikrarsızlığın takımı. Ligde son 2 maçta berabere kalmaları, Liverpool’a kaybetmeri derken 3 maçtır galibiyet yok. Sürpriz çıkabilecek bir maç. Gol ve bol kart olur. Ancak kart bahisleri bu hafta kapalı. Skor tahminim 2-2…