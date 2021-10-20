Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Benfica – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Benfica – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Benfica'nın grupta 4 puanla Bayern'in ardından 2. olması benim için sürpriz değil. Jorge Jesus yönetiminde iyi gidiyorlar. Hafta sonu kupa mesaisinde zayıf rakipleri karşısında bu maçın adeta antrenmanını yaptılar. Bazı yıldızlar ise dinlendi. Bayern ise Bundesliga lideri Leverkusen'e deplasmanda 5 attı. Benfica karşısında da ağır favoriler. Açılan oran ise düşük. İki takımın da fileleri havalandırmasını bekliyorum.

Manchester United - Atalanta: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United - Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Manchester United’ın karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İki ekip Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde son 7 deplasman maçında sadece 1 kez kaybeden bir Atalanta var. Ligde Empoli deplasmanındaki farklı galibiyet öz güven anlamında önemliydi. Manchester United, olumsuz performansı sebebiyle eleştiriliyor. İç sahada oynadıkları 6 resmi maçta kalelerini gole kapatamadılar. Atalanta gibi organize bir ekip karşısında sıkıntı yaşamaları muhtemel. Karşılıklı goller izleriz.

Barcelona – Dynamo Kiev : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Dynamo Kiev mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Barcelona milli aradan sonra Valencia karşısında net bir galibiyet aldı. Pedri, Fati, Gavi gibi genç yetenekleri ile sonuca gidiyorlar. Agüero da süre almaya başladı. Dianmo Kiev, Lucescu yönetiminde Ukrayna'da iyi işlere imza atsa da bu kez işleri zor. Barcelona elenme tehlikesi yaşamamak için iki Dinamo Kiev maçını da kayıpsız geçmek zorunda. Fişi ilk yarıda bile çekebilirler.