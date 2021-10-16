Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Lazio – Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Lazio-İnter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Başkentte haftanın en kritik kapışmalarından biri... Lazio’da Immobile belirsizliği sürüyor. Yine de yıldız golcünün sahada olması bekleniyor. Elbette ki oynamazsa bu önemli bir handikap olsa da maçın büyüklüğü Lazio cephesinde önemli bir motivasyon unsuru. Inter ara öncesi Real sınavının ardından virajı etkili döndü. Lautaro ve Dzeko da son dönemde çok formda. Taraf bahsi yerine, karşılıklı gollere yönelmek en mantıklısı olacak.

Milan-Hellas Verona: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Milan-Hellas Verona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Milan bu sezon zirve mücadelesi içerisinde olacağını gösterdi. Oldukça yönlü bir kadroya sahipler. Aynı zamanda da istikrarlı gözüküyorlar. Üretken olan Pioli’nin öğrencileri kazanır.

Leicester City-Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City-Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Manchester United’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Man Utd’da son maçlardaki kötü oyun ve skorların ardından Solskjaer eleştirisi çok geldi. Ronaldo’nun takıma katılması dengeleri de bozdu yorumları var. Ayrıca bu maçta en büyük handikap savunmanın iki as oyuncusu Varane ve Maguire’in sakatlık nedeniyle yokluğu. Fred ve Cavani diğer eksikler. Ev sahibinde ise kötü skorlara bir de Ndidi’nin sakatlığı eklendi. Bu maçta goller izlenir. Craig Pawson’dan 3.5 kart üst banko. Skor tahminim 1-3…