Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

San Pablo Burgos - Beşiktaş : İlk Yarı Sonucu 1

İddaa programının FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı San Pablo Burgos - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk yarıyı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu San Pablo Burgos, yeni sezonu temsilcilerimizden Beşiktaş karşısında açıyor. San Pablo Burgos, sezona önceki yıllardaki görüntünün aksi şekilde başlamıştı. Real Madrid ve Breogan yenilgileriyle sezona başlarlarken sonrasında Zaragoza Basket'i deplasmanda, Andorra'yı iç sahada çift haneli farklarla mağlup ettiler. Takımın önemli isimlerinden Alex Renfroe, bu sezon takıma geç katılmıştı ki Andorra karşısında forma giydi ve 13 sayı, 10 asist ile yıldızlaştı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü ortaya koymamıştı. Biraz da planlarını sarsan değişimler oldu. Fakat lige Bahçeşehir'e kaybederek de olsa fena bir görüntü sergilemeyerek başladılar. Sonrasında Anadolu Efes maçına da sadece maç başı itibariyle kötü girmemişlerdi fakat sonrasında onlar adına korkunç bir fark ortaya çıktı. Maç içinde daha da ekstrem seviyelere çıkmış farkın sonucunda 101-55 mağlup oldular. Burgos'ta Renfroe, artık forma giyebilirken hafif sakatlığı olan Aleksej Nikolic'in de iyi durumda olduğu ve tam kadro mücadele edecekleri aktarılmakta. Beşiktaş'ın mevcut görüntüsüyle Burgos karşısında yüksek skorlara çıkmasını zor görüyorum. Beşiktaş'ın takım sayısına yönelik alt seçenekleri kullanılabilir.

Zenit - Astana: İlk Periyot 1

İddaa programının United Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Zenit - Astana mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Zenit’in ilk periyotu kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Zenit EuroLeague'de Napler'in oynamadığı maçta Kazan'ı deplasmanda devirme başarısı gösterdi. Bu sezon VTB ligine de galibiyetle başladılar. Geçen sezon da başarılı bir sezon geçirmişlerdi. Koç Pascual ile savunmaya önem veren yapıdılar. Yeni transferler Loyd, Frankamp verimli oynuyorlar... Rakip Astana koç Russo ile devam ediyor. Hickey, Barford transferleri yaptılar. Zayıf kadroya sahipler... Zenit handikaplı kazanır bahisleri de düşünebilir Astana'nın düşük skorda kalmasını bekleyerek 157.5 Alt öneriyorum.

Girona – Almeria : Maç Sonucu 2

İddaa programının Liga Segunda bülteninde günün öne çıkan maçı Girona - Almeria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada Almeria’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Sezona çok iyi bir şekilde başlayan Almeria, zirve takibini sürdürüyor. Ligin 7 haftalık sürecinde ürettiği 15 gol ile ligin en skorer ekibi olan Almeria, hücumda çok etkili bir ekip. Girona deplasmanında da bu etkinliklerini devam ettireceklerini düşünüyorum. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Almeria'nın, mutlaka skor bulacağını düşünüyorum.