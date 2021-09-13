Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Alanyaspor – Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada Alanyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Alanyaspor açısından Çağdaş Atan yerine göreve Bülent Korkmaz getirildi. Ligin ilk 3 haftası sonunda Giresun en sıkıntılı ekiplerden biri olarak gözüktü. İlk yarı golle başlar.

Gaziantep FK - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 farklı kaybeden, daha fazla pozisyon bulan görüntüsü ve direkten dönen iki topuyla puanı hak eden bir görüntü verdi. Savunmaya Caulker hamlesi yapan ekipte ayrıca Groningen’den El Messaoudi transferi yapıldı. Vetrih ve Furkan kesin yoklar. Maxim’in takıma dönmesi beklenirken Dicko’nun durumu belli değil. Evindeki Çaykur Rizespor maçında 90 + 9’da gelen penaltı golüyle 5 gollü maçı kazanan Antalyaspor, milli aradaki hazırlıklı maçında da aynı rakibini devirmesini bildi. Hücum hattına Crivelli takviyesi yaptılar ancak bu sezon sakatlık nedeniyle henüz görev alamamıştı. Mert Yılmaz ise Bursaspor ’a kiralandı. Zorlu mücadelede her iki ekipten de gol bekliyorum.

Balıkesirspor - Tuzlaspor Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye 1. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Balıkesirspor - Tuzlaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmayı Tuzlaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Balıkesir milli aradan önce BAY geçti. Transfer yasağıyla devre arasına kadar devam etmek zorunda olan Kırmızı-Beyazlılar, forvetler Mahatma Otoo ve Abdulkadir Özgen, forvet arkası Foxi Kethevoma, sol kanat İbrahim Halil Çolak gibi geçen sezon da kadrolarında olan oyuncularına yeniden lisans çıkardılar. Ancak teknik direktör Yusuf Şimşek transfer tahtası açılamayınca istifa etti. Yerine alt yapı sorumlusu Umut Baysal geldi. Tuzlaspor hücum organizasyonlarını iyi yapıyor ve bunu da skora yansıtıyor. Son 2 maçlarını kazandılar. Konuk ekip galibiyeti denenir.