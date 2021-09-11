Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Paris Saint Germain – Clermont Maç Sonucu 1

İddaa programında günün dikkat çeken maçlarından Paris Saint Germain – Clermont mücadelesinde bahis oynayan Misli.com üyelerinin %49’u Messi ve arkadaşlarının galip geleceğini düşünüyor.

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Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Lige iyi başlayan ve havaya giren Clermont’un havasının pek kalmayacağı bir haftaya girdik. Gerçi şanlarına PSG’nin yıldızlarının birçoğu bu karşılaşmada forma giyemeyecek ama buna rağmen Mbappe, Icardi ve Draxler gibi bir üçlü büyük ihtimalle sahada olacak. Arkalarında da Wijnaldum, Gueye ve Herrera gibi bir orta saha gücü onlara destek verecek. Normalde ev sahibi lehine handikaplı galibiyetleri önerebilirdim ama eksik kadro işin rengini değiştirecek. Paris’in gol yemesi hiç sürpriz olmaz ama galibiyete uzanmaları da aynı şekilde sürpriz olmayacaktır.

Beşiktaş – Yeni Malatyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Beşiktaş – Yeni Malatyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %62’si ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Beşiktaş hafta içinde Dortmund maçı oynayacak. Bu maçta 2-3 oyunculu ufak bir rotasyon görebiliriz. Bu maçın her ne olursa olsun favorisi Beşiktaş olduğunu düşünsem de, cazip oranıyla 2.5 üst bahsi çok mantıklı gözüküyor.

Leipzig – Bayern Münih Maç Sonucu 2

Bundesliga’da günün maçında Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı Bavyera ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Ligin doğal şampiyonluk adayları karşı karşıya geliyor. Geçen sezon Leipzig'te çalışan Nagelsmann ve oyuncuları Upamecano ve Sabitzer, eski şehirlerine geri dönüyorlar. Muhtemelen ciddi bir tepkiyle karşılaşacaklar. Leipzig de iyi transferler yaptı, son olarak Barcelona'nın önemli yetenegi İlaix Moriba'yı kadrosuna kattı. Bayern'de sakatlığı bulunan Coman ve Tolisso forma giyemeyecek. Müller ise oynayabilecek durumda. Beklentim çekişmeli bir mücadele ve ilk yarıda 1,5 gol üstü.