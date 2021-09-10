Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Lorient – Lille: Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Lorient - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Sezona iyi başlamadına rağmen son 2 hafta zorlanan Lorient’in bu iki maçı da deplasmanda oynadığını unutmamak gerekir. Ligue 1’de kendi sahasındaki en tehlikeli takımlardan biri olan ev sahibi, bu maçta da sürpriz peşinde olacak. Her hafta geçen sezon sergiledikleri performansa ulaşmaya çalışan Lille’de işler yavaş yavaş yoluna girecektir ama daha zamana ihtiyaçları var. Bu maçta gol bulabilirler ama savunma sorunları yine devam eder.

Club Brugge - Oostende: Maç Sonucu 1

İddaa programının Belçika Pro Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Club Brugge - Oostende mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Milli ara öncesinde Gent deplasmanında tarihi bir hezimet yaşayan Club Brugge, Kasım 2012’den bu yana ilk kez bir lig maçında kalesinde 6 gol gördü! Bu facianın ardından, Club Brugge’ün 5 gün sonra PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak olduğunu da düşünürsek, Oostende karşısında 3 puan dışında başka bir seçenekleri yok! Rakip çok dağınık. Jan Breydel’de sürpriz bir sonuç beklemiyorum.

Birmingham - Derby: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı Birmingham – Derby County mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmayı Birmingham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Milli aradan önce iki takım da istikrarsız sonuçlar alıyordu. Derby'nin ciddi manada toparlanması lazım. Birmingham ise rakibine nazaran daha derli toplu. Yine de taraf bahsi riskli. 2-3 gol aralığı denenebilir.