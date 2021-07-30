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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

30 Temmuz 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Genk - Oostende: Maç Sonucu 1

İddaa programının Belçika Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Genk - Oostende mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Oostende lige istediği gibi başlayamadı. İlk maçında Charleori karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldılar. Genk, Süper Kupa mağlubiyeti sonrasında ilk hafta da Standard Liege ile berabere kaldı. Artık kazanma vakitleri geldi. Bunu başaracak güçleri var.

Karlsruher - Darmstadt: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Karlsruher - Darmstadt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Arsenal Tula – Rubin Kazan: Maç Sonucu 2

İddaa programının Rusya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal Tula – Rubin Kazan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Sezona galibiyetle başlayan Rubin Kazan, Arsenal Tula deplasmanına çıkıyor. Tula, geçtiğimiz hafta Lokomotiv'e 3-1 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı. Kalite olarak Rubin Kazan rakibinden daha üstün taraf. Bu karşılaşmada da bir adım öndeler. Bankocular için de deplasman ekibinin çifte şansı makul bir seçenek.

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