Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Inter Turku - Mariehamn: Maç Sonucu 1

İddaa programının Finlandiya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Inter Turku - Mariehamn mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Son vuruş noktasında ciddi sorunlar yaşayan Mariehamn’da, teknik patron Syberyjski, gol atamadıkları gibi direnç gösterme noktasında da problem yaşadıkları için hücum üçlüsünü bozup, Olawale’yi de kenara alarak, tek forvetli sisteme döndü. Inter bu sezon reaksiyon almakta sorun yaşamasa da, kapalı rakipleri çözmekte ciddi zorlanıyor. Üstelik ilk 5 maçta da kendi oyunlarından hiç taviz vermediler. Helsinki’deki son galibiyetten sonra Inter Turku’ya güvenmekten çekinmiyorum. Konuk ekibin oyun yapısından ötürü, ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini alacağım.

Haka – HJK Helsinki : Maç Sonucu 2

İddaa programının Finlandiya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Haka – HJK Helsinki mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Üst üste iki deplasman maçı kazanarak çıkışa geçen Haka, HJK’yı konuk edeceği maçta 1650 taraftarının huzuruna çıkacak. Kulüp Pazar sabahı resmi siteden 1300 biletin satıldığını bildirerek, ilginin boyutunu da göstermiş oldu. HJK’nın seviyesi bir başka fakat, önümüzdeki 9 günde 3 lig maçı oynayacak olmaları sebebiyle Koskela bu periyotta kadroda küçük değişiklikler yapabilir. Haka’nın seyirci desteğiyle birlikte direnç gösterebileceğini düşünüyorum. Bu şartlarda ilk 45 dakikalık bölümde 2 gol çıkması zor görünüyor.

CSKA Moskova – Unics Kazan: Maç Sonucu 1

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı CSKA Moskova – Unics Kazan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada ev sahibi ekibin galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

CSKA final serisinde 2-0 önde... CSKA şampiyonluğa çok yakın. İlk 2 maçta rakibini deplasmanda rahat yenen CSKA şimdi evinde rakibini ağırlıyor. Bolomboy ilk 2 maç yoktu, yine sakatlık sebepli oynamayacak... Rakip Kazan'da Thodoore takıma döndü ama son maç verimli olamadı. Geniş kadroya sahipler ancak tutarsız oyuncu performansları var takımda, istikrar/süreklilik sorunu yaşıyorlar...CSKA evinde haklı ve ağır favori, kazanırlar, 9.5 handikapı aşmalarını bekliyorum.