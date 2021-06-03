Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Türkiye - Moldova: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Türkiye - Moldova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

A Milli Takımımız, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynadığı ilk 2 hazırlık maçında kadronun 26 kişiye inecek olması nedeniyle deneyimli ve düzenli olarak forma giyen futbolcuları ile mücadele etmedi. Daha çok alternatif ve performansını merak ettiği oyunculara görev verdi Şenol hoca, Gine ve Azerbaycan maçlarında... Ancak artık EURO 2020 süreci başladı ve İtalya maçına sadece 8 gün kaldı! Moldova karşısında as futbolcuların daha ağırlıklı olarak görev aldığı bir 11 ile sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Hem oyun kalitesi hem de tempo anlamında Milli Takımımızın vites yükselteceği kanaatindeyim.Son iki maçında İsrail’e 4-1, Danimarka’ya ise 8-0 kaybeden Moldova karşısında handikaplı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum.

Belçika – Yunanistan : Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika - Yunanistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Belçika’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Belçika için turnuvanın en şanssız yanı, 1 ila 3. maçları St.Petersburg’da, ikinci maçı da Kopenhag’da oynayacaklarından müthiş yorucu bir seyahat güzergahına sahipler. Turnuva koşullarından bağımsız, son yılların en güçlü kadrosuna sahip olan Belçika için Yunanistan karşılaşması iyi bir test sınavı. Bu yaz turnuvadan mahrum kalacak olan Yunanlar ise, maçın ardından hemen apar topar Oslo’ya gidecek. Zaten önemli bir motivasyonları da yok. Belçika’dan tempolu ve açık bir oyun bekliyorum. ‘MS 1 ve 1.5 üst’ ikilisinin yanıltmayacağını düşünüyorum.

İspanya U21 – Portekiz U21: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya U21 – Portekiz U21 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde İspanya ile Portekiz kozlarını paylaşacak. İki ekip de bu aşamaya kadar namağlup bir şekilde geldi. Bu mücadelenin dengede geçeceğini düşünüyorum. Her iki ekip açısından da zor bir mücadele olacak. Tercihim İspanya'nın çifte şansından yana.