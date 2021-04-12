Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Gaziantep Maç Soncu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Gaziantep karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i Sarı-Lacivertlilerden galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Malatyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Gaziantep FK, 3 maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe’nin zorlansa da kazanmasını bekliyorum.

Alanyaspor – Denizlispor Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün bir diğer maçı Alanyaspor – Denizlispor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Denizlispor için deyim yerinde ise bir final maçı! Ligden düşmemek adına mutlaka puan almaları gereken bir karşılaşma. Rodallega ve Sacko ikilisi ile bunu başaracakları görüşündeyim. Alanyaspor’un da haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek için maçta ciddi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. İki takım da skora katkı verir. Karşılıklı goller izleriz.

Hoffenheim – B. Leverkusen Maç Sonucu 2

Bundesliga’da haftanın kapanış mücadelesi Hoffenheim – Bayer Leverkusen karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %25’i maçın gollü geçmesini bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Hoffenheim kalesini gole kapamakta çok zorlanan bir takım. Leverkusen ise şok mağlubiyetlerde ilk 4 dışında kaldı. Artık ayağa kalkma zamanı olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda da olsalar en az 2 gol bulurlar.