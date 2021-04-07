Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa karşısında da fırsat tepti. Sakatlıkları bulunan Hasic ve Aboubakar görev alamayacak. Ghezzal ise döndü. Alanyaspor’da Caulker ve Efecan Karaca yok. İki takımdan da goller izleriz.

Gençlerbirliği – BB Erzurumspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gençlerbirliği – BB Erzurumspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetiminde inanılmaz işler yapıyor. Erzurumspor, Yılmaz Vural ile ilk maçında Konyaspor’a kaybetti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da kontrollü başlar. Devrede beraberlik bekliyorum.

Bayern Münih – Paris Saint Germain : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Bayern Münih – Paris Saint Germain mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

İki takımda da eksikler var maç öncesi. Bayern'de nitelik olarak onemli eksikler var, PSG'de sayı olarak. Bayern'de Lewandowski dışında Gnabry de forma giyemeyecek sakatlığı nedeniyle. Paris cephesinde Verratti ve Icardi başta olmak üzere 9 oyuncu Münih'e getirilmedi. Ligde de liderliği kaptıran PSG'de takım ve teknik adam üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başladı. Bayern ise hem ligde hem Avrupa'da vites arttırdı. Lewandowski olmadan da galip gelebileceğini, zorlu Leipzig maçında gösterdi. Ben PSG karşında da Bayern'i favori görüyorum.