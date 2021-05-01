Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un deneyimli suncusu Güntekin Onay, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışının hat safhaya ulaştığı maçlara seyirci alınmasına sitem etti. Şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stadyumda yer alan seyircilerle ilgili konuşan Onay, şu ifadeleri kullandı:

'Eşi benzeri görülmeyen bir tablo'

''TFF 1. Lig maçlarını konuşmamak olmaz. Bugün zirve yarışı çok büyük bir heyecana sebep oldu. Son yıllarda eşi benzeri görülmeyen bir tablo. İlk 3 sıradaki takımlar aynı puanda son haftaya girdiler.''





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'Bunu nasıl konuşmayalım?'

''TFF 1. Lig'deki bazı maçlarda seyirciler vardı. Maçlar seyircisiz ama tribünlerde basbayağı seyirci topluluğu vardı. Bunu konuşmayıp ne yapacağız? Adil rekabet nasıl olacak? Üstelik sokağa çıkma yasağı var bugün.''









Ayrıca ünlü futbol adamı, Balıkesirspor'un Adana Demirspor maçında Manaj ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasına da tepki gösterdi.

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı.

Giresunspor-Akhisarspor maçı.

Şampiyonlar son hafta belli olacak

TFF 1. Lig’de 33. hafta maçları tamamlandı. Ligde ilk üç sıradaki takımlar kazandı ve sıralama değişmedi. Sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 67’e çıkardı ve son hafta öncesinde averajla liderliğini sürdürdü. Evinde Akhisarspor’u 3-0 yenen GZT Giresunspor, puanını 67 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Akhisarspor ise bu yenilgiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından ligden düşen üçüncü ve son takım oldu. Yılport Samsunspor da evinde Ankaraspor’u 3-1 yenerek puanını 67’ye yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.