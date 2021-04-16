Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı ve çok önemli 2 puan kaybetti. Maça hızlı başlayan Kartal, ilk dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza alanı içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanmıştı. Normal şartlarda Larin'in atması beklenen penaltıda Nkoudou meşin yuvarlağı alarak beyaz noktaya yöneldi. Larin'in şaşkın bakışlarına gülerek karşılık veren Nkoudo, çok vasat bir penaltı vuruşu yaptı ve Korcan'ın da köşeyi doğru tahmin etmesiyle Kartal golden oldu.

Maç sonu Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay ise yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

Bu bana laubalilik gibi geliyor. Bırakın normal maçı, halı sahada bile bu şekilde penaltı atsanız, arkadaşlarınız size tepki gösterir. Maçın sonu olur, skor 3-0 olur o zaman tamam. Böyle bir penaltıyı ilk defa görüyorum. Özel maç falan değil ki bu...