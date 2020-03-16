Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, corona virüs tedbiri nedeniyle Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta 0-0 berabera kaldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, sessiz derbiyi değerlendirdi.

İşte Onay'ın yazısı:

Seyircisiz futbol hem oynayana hem de izleyene keyif vermiyor. Nitekim son derece yavan, lezzetsiz bir ilk yarı izledik.

Dünyada böyle bir süreç yaşanırken de haksız değiller. Gerçekten de futbola odaklanmanın, coşku yakalamanın çok zor olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Düşük tempoyla geçen oyunda iki takım da kale önü aksiyonlarından uzaktı. Topu ceza alanına kadar getiren Beşiktaş, final paslarında beceriden yoksundu.

Sezon başından bu yana devam eden kanat forvetlerin yetersiz performansı Beşiktaş’ın derbide yine en ciddi sorunu olarak görüldü.

Siyah beyazlıların rakip ceza sahası etkinliğinin zayıf olduğu derbide Galatasaray da Feghouli-Falcao ve Onyekuru gibi çok etkili 3’lüye rağmen üretemedi.

N'KOUDOU BECERİKLİ OLSA

Açık bir şekilde görüldü ki iki takım oyuncularının da dünyada yaşanan koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmiş ve konsantrasyon konusunda dalgalanmalar yaşadılar.

Hem Fatih Terim hem de Sergen Yalçın, tüm planlarını galibiyet üzerine yapmışlar; oyuncu değişikliklerini de 3 puana yönelik yaptılar. Fakat yeterli olmadı.

Beşiktaş, N’koudou final paslarında biraz daha becerikli olsa kazanabilirdi. Galatasaray ise karius, Caner ve Lens’in bireysel hatalarıyla yakaladığı fırsatları kullanamadı.

Maçın hakkı beraberlikti ancak eğer bir taraf kazanacak olsaydı daha çok pozisyona giren ve topa sahip olan Galatasaray 3 puana daha yakın olan taraftı.

Görünen o ki , lig bu şekilde sağlıklı bir şekilde devam edemez.

Tüm dünyada ligler, tüm spor aktiviteleri durdurulmuşken özellikle yabancı oyuncuları devam etmeye ikna etmek çok zor.