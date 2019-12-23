Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Hürriyet gazetesi yazarı Güntekin Onay, dev derbiyi değerlendirdi.

İşte Güntekin Onay'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

Fenerbahçe'nin iç sahada bu kadro yapısı ile nasıl oynayacağı belliydi. Kaliteden ziyade tempo, mücadele ve baskıya dayalı bir oyun ile Beşiktaş’ı hataya zorlayacaktı.

Beşiktaş ise Abdullah Avcı’nın başlangıç planı hiçbir şekilde tutmadı. Forvet arkasında Caner-Diaby-Lens 3’lüsü ile topun rakip yarı sahada kalması imkansızdı.

Özellikle Diaby, her hafta yazıyorum kesinlikle Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. Ljajic’e tercih edilecek bir oyuncu hiç değil. İkisi çok farklı oyuncular. Diaby’nin pas becerisi sıfır, oyun aklı son derece düşük, sadece çabukluk silahı olan bir futbolcu. Kabul edelim ki Ljajic formsuz.

Ancak Diaby mi formda? Diaby’nin buluştuğu 14 topun 8’ini kaybetmesi de kesinlikle sürpriz değil. İlk yarıda dünkü kadroyla üretmesi çok zor görünen F.Bahçe 2-0’ı bulurken pas yapamayan, ilerde top tutamayan Beşiktaş’ın bu gole devrenin sonunda cevap vermesi siyah beyazlıları maça ortak etti.

AVCI'NIN İLGİNÇ TERCİHİ

Fenerbahçe'nin hücum hattında 1 tane hızlı oyuncusu dahi olmamasına rağmen Abdullah Avcı’nın kontratak takımıyla sahaya çıkmış olması ilginç bir tercihti. Sivasspor’un Fenerbahçe’ye karşı başarılı olduğu taktiği uygulamaya çalışmak ciddi bir yanılgı. O oyun Sivasspor’un oyunu, sen ise Beşiktaş’sın.

Stoper ikilisi zafiyetli, hücumda hızlı oyuncusu olmayan bir Fenerbahçe karşısında sadece duran toplarla gol arayan bir Beşiktaş izledik. Siyah beyazlılar maç 2-1 iken Serdar Aziz’in Vida’ya yaptığı harekete penaltı çalınsa maça ortak olabilirdi. Fenerbahçe kalitesiyle değil iç saha avantajı ve isteği ile kazandı.

ÇAKIR'I BEĞENMEDİM

Avcı, hücumda yaratıcı ve hızlı oyuncusu olmayan Fenerbahçe’ye çok fazla saygı duydu ve rakibine cevap veremedi. Daha fazla istemek, karakter koymak

Fenerbahçe için yeterli oldu. Cüneyt Çakır’ı ve yardımcılarını ise hiç beğenmedim. Özellikle Serdar’ın faullü oyununa fazla toleranslı yaklaştılar. Avcı, eleştiriyi hak eden bir plan ile çıksa da Lens, Diaby ve Roco gibi oyuncularla sahaya çıkınca futbol adına birşeyler gerçekleştirmek çok zor. Maçın en iyileri Ozan ve Gustavo idi. Beşiktaş’ta sadece Atiba başkaldırdı.