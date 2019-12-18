Güntekin Onay'dan flaş çıkarım: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçecektir

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Sergen Yalçın'ın ile ilgili flaş bir çıkarım yaptı.

18 Aralık 2019, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Güntekin Onay'dan flaş çıkarım: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçecektir

Güntekin Onay, Malatyaspor'un Beşiktaş karşısındaki oyununu analiz etti. Sergen Yalçın'ın oynattığı oyunun Türk futboluna bir özeleştiri olduğunu belirten Onay, flaş bir çıkarım da yaptı. 

İşte Güntekin Onay'ın o analizi: 

Malatya'nın Beşiktaş maçındaki futbolunu beğenmedim. 85 dakika katı savunma yapıp orta sahayı dahi geçmediler. Maçtan sonra Sergen de bu durumu güzelce izah etti: “Sekiz kişi kapan, uzun vur.” Bunun futbol olmadığını vurgulaması harika bir çıkarım. Sergen’in değerlendirmesi aslında Türk futboluna bir özeleştiri. Sergen, futbol felsefesiyle de doğru bir noktada. Eninde sonunda Beşiktaş’ın başına geçecektir.

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