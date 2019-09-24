Son dakika haberi: Güntekin Onay, Beşiktaş'taki son dakika gelişmelerini yorumladı. Başkan Fikret Orman'ın, görevden çekilme kararını, "Şaşkınım, şaşırdım" ifadeleriyle yorumlayan Onay, beIN SPORTS'a telefonla bağlandığı yayında şunları söyledi:

"Olağanüstü genel kurulda yeni bir başkan yeni bir yönetim seçilecek. Tüzük gereği 1 ay içerisinde olağanüstü genel kurul kararı alınması gerekiyor. Adayları gördükten sonra değerlendirme yapmak daha doğru olur."

Fikret Orman'a üstü kapalı eleştiriler de yapan Onay, "Zaten son bir yıldır benim gözlemlediğim kadarıyla Fikret Orman çok fazla kulübün içerisinde değildi! Erkenden stada giden, transferler için emek sarfeden Fikret Orman yoktu. Son bir buçuk yıldır kendi işleriyle, özel hayatıyla ilgilenen bir Fikret Orman vardı. Doğru karar verdiğini düşünüyorum" yorumunu yatı.

Güntekin Onay, yeni yorum içinse şunları söyledi: "Güçlü bir adaydan ziyade güçlü bir yönetim kurulu olması gerekli. Bu süreç neyi gösterecek, adaylar nasıl bir yönetim kurulu listesi oluşturacak, ona bakmak lazım."