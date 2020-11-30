Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , Kadıköy Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 'yi 4-3 yenerek 15 sene sonra deplasmanda galip geldi. Bu maç ile ilgili yazarlar yorumlarını köşelerine taşıdı. Bu isimlerden birisi olan Güntekin Onay, derbiyi kaleme aldı.

İşte Güntekin Onay'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yorumu:

Derbide ilk 45 dakikadan 3 gol çıkması iki takım için de bir nimet idi. Beşiktaş, Aboubakar ve Ghezzal’ın bireysel becerileriyle iki gol bulurken Lemos’un 2 golde de hatası vardı. Fenerbahçe ilk 5 dakika dışında Beşiktaş’ı hiç rahatsız etmedi. Baskı yapmadı, yapamadı. Dinamizm ve tempodan uzak Fenerbahçe, Beşiktaş’ın zaaflarla dolu savunmasını zorlayamadı. Bunda atletizmden uzak 3 oyuncunun hücum hattında oynamasının da etkisi vardı. Gerek Perotti, gerekse de Pelkas ve Cisse savunmanın arkasına geçecek oyuncular değil. Fenerbahçe bu oyunuyla golü ya duran toptan ya da bireysel hatalardan bulabilirdi. Nitekim kornerden buldu.

NECiP’iN GOLÜ GÜÇLENDiRDi

Akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, ikinci yarıda da aynı sorunu yaşamaya devam etti. Erol Bulut ikinci yarıya Cisse’nin yerine Ademi’yi; Sosa’nın yerine de Mert Hakan’ı oyuna aldı. Beşiktaş’ın 50’de Larin’in atılmasıyla 10 kişi kalmasından sonra Necip ile farkı yeniden 2’ye çıkartması siyah beyazlı takımın güçlü bir şekilde oyuna tutunmasını sağladı. 1 kişi eksik rakibi karşısında kenar ortalarıyla pozisyon arayan Fenerbahçe, bir karambol sonrasında maçı 3-2’ye getirdi.

LEMOS NEDEN OYNADI?

İlginç olan, sarı lacivertli ekip 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında hiçbir şekilde üstünlük kuramamış olması. Bulut bu derbide neden Lemos’u tercih ettiğini sorgulamalı. Ayrıca Ademi ve Thiam bu seviyenin oyuncuları değil. F.Bahçe’nin stoperleri de vasat. Sosa da yokları oynayınca da daha istekli ve kararlı olan Beşiktaş galibiyete uzandı. Siyah beyazlıların tarihi zaferinde Rosier-Montero-Necip 3’lüsü iyi bir futbol sergilediler.“Maçın adamı kimdi?” diye soracak olursanız, Aboubakar’dı.

Fenerbahçe’de Ozan Tufan dışında başkaldıran oyuncu yoktu. “Maçın adamı kimdi?” diye soracak olursanız, kesinlikle Aboubakar’dı.

Sergen Yalçın, Erol Bulut’u mat etti. Bulut’un Beşiktaş’a karşı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alması da gerçekten dikkat çekici bir istatistik.

HAKEM ÇOK ZAYIFTI

Uzatmalarla birlikte 55 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş, 7 eksikle gittiği Kadıköy’de epik bir galibiyet alarak ezeli rakibini yıllar sonra mağlup etmeyi başardı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu son derece zayıf bir hakemlik performansı ortaya koydu. Yanlış ve tartışmalı kararları bir sonraki düdüklerini de olumsuz olumsuz etkiledi. MHK böyle bir derbiye FIFA kokartlı hakem atamalıydı.