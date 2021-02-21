Fenerbahçe, Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 kaybederken Erol Bulut da en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Başarılı teknik adamın yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu demecinin ardından ise Beinsports'un tecrübeli spikerlerinden Güntekin Onay, Bulut'un maç öncesi kendisini eleştirdiği sözleri de yorumladı.

Kendisinin Erol Bulut'tan yaşça büyük olduğunu söyleyen Onay, "Maç öncesinde saha dışında kaldı. Konuşmak istemedi, Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır. Oyuncu grubuna yönelmesidir. Biz de bu stüdyoda saha içinde kalıyoruz. Sahada kalmak lazım. daha iyi oynamak için enerjini oraya aktarman lazım. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir. Fenerbahçe teknik direktörlüğü zor iştir. Dünyanın en zor işlerinden biridir. " dedi.





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