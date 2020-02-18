Sunucu ve Hürriyet Gazetesi spor yazarı Güntekin Onay, spor gündemini değerlendirdi. Onay, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden, Trabzonspor ve Beşiktaş'taki son duruma kadar her şeyi değerlendirdi.

İşte Güntekin Onay'ın yazısı:

GÜNTEKİN ONAY: EN AVANTAJLI TRABZON

Trabzonspor ara transferde yaptığı hamlelerle kadrosunun kalitesini ve derinliğini arttırdı. Sosa, Nwakame ve Sörloth gibi problem çözen oyuncuları var. Deneyim, yetenek, enerji, taraftar desteği ve takım ruhu... Trabzonspor’da şampiyonluk için gereken her şey mevcut. 12 hafta uzun bir süre ancak şu an en avantajlı takım Trabzonspor.

KRUSE BİR ALEX DEĞİL

F.Bahçe fizik gücüyle oynayan bir takım. Fiziksel olarak seviye biraz düşünce takım sıradanlaşıyor. Kadroda Yaratıcı, yetenekli, problem çözen sadece Kruse var. O da kabul edelim ki bir Alex değil. Aylardır sol bek yok, stoper ikilisi yetersiz, sağ açık yok. Eleştiriler Ersun Yanal üzerinde odaklanıyor ancak bu kadroya hangi teknik adamı getirirseniz getirin buradan daha iyi bir futbol çıkartamaz.

AKBABA FARK YARATTI

G.Saray'ın enerjisi, temposu ve dinamizmi arttı. Ancak kabul edelim ki fikstür itibarı ile de hep yenmesi olağan rakipler ile oynadı ve hata yapmadı. Fakat salt fikstür avantajı 6’da 6 yapan, 18 gol atıp 2 gol yiyen takıma da haksızlık olur. Özellikle Emre Akbaba’nın Belhanda’ya tercih edilmesi ofansif anlamda çok fark yarattı.

F.BAHÇE 1 ADIM ÖNDE

Son yıllardaki Fenerbahçe-Galatasaray derbileri futbol adına son derece yavan ve seyir zevkinden uzak geçiyor ve maalesef ben yine bir benzeri olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de Luis Gustavo ciddi bir eksiklik. Fenerbahçe agresif bir şekilde yüksek tempoyla, prese dayalı fiziksel bir oyun ortaya koymak zorunda. Galatasaray’ın deplasmanda iyi futbol oynadığına tanıklık etmedik. Ancak Terim önde baskıyla oynatırsa Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu özellikle de Emre ve Gustavo yokken pas ile çıkmakta zorlanır. F.Bahçe her şeye rağmen evindeki derbilerde 1 adım önde.

DIABY GİBİ YETERSİZ OYUNCU GÖRMEDİM

Başakşehir hiçbir şey yapmadı değil. Savunma yaptı. Emniyetli oynadı ancak Okan Buruk, kadrosunun gücünün farkında değil. 3 büyüklere karşı oynadığı maçlarda Akhisar’da, Rize’deki futbolunu oynatıyor. Rakiplerine abartılı saygı duyuyor. Oyunu bu kadar rakiplerine vermesi anlaşılır bir durum değil. Beşiktaş’ta son 20 metrede final işlerinde ciddi sorun var. Ben Beşiktaş kadrosunda son 40 yıldır performans açısından Diaby kadar etkisiz ve yetersiz bir futbolcu görmedim. N’Koudou da gole çok uzak bir oyuncu. Sergen Yalçın’ın Burak-Boateng ve Ljajiç’in bir arada oynayacağı bir çözüm bulması gerekiyor.

HER ZAMAN YOL BULUNUR

Bu şaşırılacak bir durum değil. Herkes tarafından bilinen bir operasyon. Kulüp sahipleri sponsorluk adı altında kulüplere yüksek miktarda para aktarıyor. UEFA’nın bu katı tavrı devam ederse Bir çok kulüp olumsuz etkilenir. Daha adil bir rekabet olur ancak parayı aktarmanın her zaman bir yolu da bulunacaktır.