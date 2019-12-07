Muriç, Kruse ve Rodrigues'in bu takımda alternatifi yok...

Fenerbahçe, Sio’nun erken golüyle yenik duruma düşmesine rağmen, baskısıyla, temposuyla ve tabii ki de Gençlerbirliği savunmasının hatalarıyla skoru kolaylıkla lehine çevirip farka gitmeyi bildi.

Ersun Yanal’ı haftalardır sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ancak puan kaybedilen son iki maçta hem santrforu Muriç hem de forvet arkası oyuncusu Kruse yoktu. Fenerbahçe kadrosunda alternatifi olmayan bu iki oyuncunun eksikliğini görmezden gelmek ciddi anlamda acımasızlıktır. Bu iki oyuncunun ve Rodrigues’in tekrar takıma katılmasıyla ortaya çıkan üretkenlik ve yaratıcılık ortada. Yarın öbür gün bu oyuncular yine eksik kalsa Fenerbahçe yine zorlanır.

Sarı lacivertli takım dün istek ve enerji bakımından taraftarını memnun etti. Özellikle Muriç’in pozitif enerjisi ve Rodrigues’in savunma arkasına yaptığı bitmek tükenmek bilmeyen koşular Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği karşısındaki en önemli silahlarıydı. Ben dün Isla’yı da çok beğendim.

Luiz Gustavo haftalardır deniyordu ve sonunda dün sol ayağıyla güzel bir gole imza attı. Geçen ay kendisiyle yaptığımız söyleşide şuna vurgu yapmıştım: “Harika bir sol ayağın var. Marsilya’da, Bayern Münih’te, Wolfsburg’da uzak mesafelerden çok gol atıyordun, burada niye vurmuyorsun?”

O da, “Tabii ki oraya gelirsem vururum ancak böyle fırsatlar gelmedi” demişti. Nitekim, fırsat yakalayınca şut kalitesini ortaya koyduğunu dün açıkça gördük.

Dün akşamki Fenerbahçe bu temposuyla ve isteğiyle ve kaliteyi de ekleyince içeride rahat kazanır. Bundan sonra çözmesi gereken deplasman oyunu. Dış saha problemini de ortadan kaldırırsa Ersun Yanal işleri rayına oturtmuş olacak.

BU SAVUNMAYLA OLMAZ HAMZA HOCA

Gençlerbirliği, hücum gücü yüksek bir takım ancak bundan önceki puanları genellikle savaşarak ve iyi savunarak aldı. Dünkü kırılgan ve yumuşak görüntüsüyle bu ligde sorun yaşayabilirler. Hamza Hamzaoğlu’nun takım savunmasını yukarıya çekmesi ligde problem yaşamayacak bir Gençlerbirliği’ni izlettirir. Çünkü gerçekten yetenekli oyuncuları var.