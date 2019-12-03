Güntekin Onay yazdı! '45 dakika iyi oynamak taraftara haksızlık...'

Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u 4-1 ile geçti. Hürriyet Yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı. Hatta şu ana kadar oynanan tüm maçlar içinde bir takımın diğerine en net üstünlük kurduğu devreyi izledik. Kayserispor’un durumu ortada. Beşiktaş’ın farklı galibiyeti zaten öngörülüyordu. Ancak yine de ilk 45 dakika yüksek tempo, baskı, istek ve oynanan ofansif futbol keyif verdi. Atılan 3 gol, kaçan net fırsatlar henüz ilk yarıda çok farklı bir skoru beraberinde getirebilirdi.

Beşiktaş ilk yarıda ne kadar görkemli ve övgüyü hak eden bir futbol sergilediyse ikinci yarıdaki oyun o kadar olumsuzdu. Skor ne olursa olsun aynı ciddiyetle devam etmesi gerekirdi. İngiliz’de Alman’da oyunu rölantiye almak yok. Bu bize mahsus bir durum. Kesinlikle de kabul edilebilir değil. Ekran başındaki izleyiciye, tribündeki taraftara da açık bir haksızlık. İnsanlar 45 dakika için para ödemiyor. Futbolcuların bunu anlaması lazım.

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Başta Atiba olmak üzere Caner, Gökhan ve Elneny iyi futbol oynadılar. Burak 2 gol 1 asistle yıldızlaştı ve çok istekliydi. Ancak gerek Diaby, gerekse de Nkoudou’nun böyle bir maçta daha fazlasını ortaya koymaları gerekirdi. Özellikle Diaby’nin tüm pas tercihleri ve son vuruşları son derece olumsuzdu. Santrforu bu kadar az besleyen bir kenar oyuncusu performansı düşündürücü.

AVCI iÇiN ŞiMDi NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Beşiktaş son 7 maçta 6’ıncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. İlk yarı oynanan futbol alkışı ne kadar hak ettiyse Kayserispor’un golüne kadar olan ikinci yarıdaki futbol da eleştiriyi hak ediyor. Beşiktaş’ta taşlar yerine oturdu. Üst üste galibiyetlerle moraller yerinde. Şu an toplanan puan son 2 yılın 13’üncü haftalarının önüne geçti. Avcı’yı yerden yere vuranlar, “Hoca değil” diyenler, “İstifa” diye bağıranlar gelinen noktada aceleci davranıp haksızlık yaptıklarını düşünüyor mu acaba?



