Beşiktaş , üstün oynadığı maçta küçük ayrıntılar yüzünden galibiyeti kaçırdı.

Valerien İsmael yönetimindeki Beşiktaş’ın ilk maçındaki tercihleri ve oyun mantalitesi merakla bekleniyordu. 3-4-3 düzeninde sahanın her bölgesinde çoğalan, rakibe agresif baskı yapan ve direkt rakip kaleyi düşünüp hızlı oynayan siyah beyazlı oyuncular, Fransız teknik adamın taleplerini daha ilk maçtan büyük ölçüde yerine getirdi.

TRABZONSPOR ETKiSiZ KALDI

Lider Trabzonspor ise taraftarının müthiş desteğine rağmen oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kaldı ve mücadeleye dayalı yardımlaşmalı bir savunmayla kalesini savundu. Trabzonspor’un hücumda etkisiz kalmasının nedeni Beşiktaş’ın yaptığı baskının dışında Nwakaeme, djanniny ve Visca’nın kötü günlerinde olmasıydı. Siopis’in olağanüstü çabası, dorukhan’ın savaşçılığı ve takım savunmasıyla yenik duruma düşmeyen lider, hemen hemen hiç pozisyon üretmeden bir kaleci hatasıyla golü buldu.

ERSiN’DEN BÜYÜK HATA

Beşiktaş ise oyunun büyük bölümünde üstün oynadığı bir maçta küçük ayrıntılar yüzünden galibiyeti kaçırdı. Yenilen golde kaleci ersin’in büyük hatası var. ersin kalesini terk etmese ortada gol pozisyonu dahi yok ve böylece kaleye tek isabetli şutunda Trabzonspor golü buldu. 1-0’ın ardından maç boyunca hemen hemen olumlu hiçbir şey yapmayan Batshuayi penaltıyı da kaçırdı ve bu kadar baskılı, coşkulu, tempolu oynayan Beşiktaş, aradığı gole yine ulaşamadı.

LARiN, WiLL SMiTH’E ÖZENiNCE

Siyah beyazlılar adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını getirdi. Momentum tekrar Beşiktaş’a dönmüşken Will Smith’e özenen Larin’in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı.

8+3 kuralı daha ilk günden Valerien İsmael’i zorlayan faktörlerin başında geldi. Çünkü Beşiktaş’ın fark yaratacak, kaliteyi artıracak 3 tane yerli oyuncusu yok. Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu. Trabzon ise artık pozitif futbola yönelmeli. Şampiyonluk çok yakın ve lider artık keyif vermeli. Bir not da kaleci ersin için: Genç file bekçisi ne yazık ki gelişmiyor, ilerlemiyor. İki sezon öncesiyle kıyasladığımız zaman hiç aşama kaydetmedi.