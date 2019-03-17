Güntekin Onay: Radikal hamle sonuç verdi

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Onay'dan Şenol Güneş ve Atiba ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Onay'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle;

Güneş'in Dorukhan'ı stopere çekmesi ve Lens'i alması hücum etkinliğini artırdı.

Adriano'nun erken sakatlığı Beşiktaş’ın tüm dengesini bozdu. Üç oyuncunun pozisyonu değişti. Göztepe’nin ön alanda yaptığı baskı geriden oyun kurulumu konusunda Beşiktaş’a ciddi sorunlar yarattı. Atiba Hutchinson da yakın markaj altında kalınca siyah-beyazlılar topu öne taşıyamadı. Dünkü ilk yarı Beşiktaş’ın son yıllarda hücumda en etkisiz kaldığı maç oldu. Ön alanda bu kadar teknik kalitesi yüksek oyuncular olmasına rağmen hücumdaki pasifliğin nedeni savunma ve orta alanın pas kalitesinin düşük kalmasıydı. Şenol Güneş bu durumu devre arasında çözdü ve Necip’i çıkartıp radikal bir karar ile Dorukhan’ı stopere aldı. Kanat etkinliğini arttırmak için de Jeremain Lens’i oyuna soktu. İkinci yarının başında Quaresma’nın mükemmel ortasıyla gelen Burak’ın kafa golü, Göztepe’nin savunma kurgusunu bozunca daha etkili bir Beşiktaş izledik. Adem Ljajiç’in merkeze gelmesi de oyun organizasyonunda olumlu etki yaptı. Son bölümde yorulan Kagawa yerine bir Oğuzhan değişikliği bekledik. Ancak Şenol hoca bu değişiklik için son dakikayı bekledi.

DORUKHAN TOKÖZ STOPERDE ÇOK iYiYDi

İkinci yarı stoper olarak görev yapan Dorukhan oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Vida’nın yanında sürekli arayışlar devam ederken Beşiktaş stoper rotasyonunda yeni bir isim daha kazandı.

ATIBA ATIBA ATIBA

İlk yarıda baskı altında top kayıpları yapsa da Atiba dün Beşiktaş’ın en çalışkan, verimli oyuncusuydu. Basmadık yer bırakmadı. Topları olumlu kullandı ve orta alanı ayakta tuttu. Medel de çok diri ve dikkatliydi. Vida da kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. Maçın ilk yarısında disiplinli oynayan Göztepe kalan haftalar için taraftarına umut verdi...

Maçın adamı: Atiba.