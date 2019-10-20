Güntekin Onay: Ljajic 11 başlasaydı...

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında sahaya Ljajic’siz bir 11 ile çıktı. Koşullar ne olursa olsun Adem Ljajic hücumda doğru pas tercihleri yapan, asist özelliği yüksek yaratıcı bir oyuncu. Mevcut kadroda da alternatifi yok.

Üstelik gole de yakın. Atiba ve Elneny’nin olduğu çift ön liberolu sistemde de daha verimli olabilir. Dün ilk 45 dakikada topa yüzde 71 sahip olmasına rağmen Diaby’nin pozisyonu hariç üretmekte güçlük çekti siyah beyazlılar.

İlk yarıda Ankaragücü’nün 12 kez faul yaptığını ve sert oyunun da Beşiktaş’ı bozduğunu vurgulamak lazım. Abdullah Avcı baktı ki yaratıcılık sorunu var. 57’de Ljajic’i oyuna aldı. Güven’i sola, Diaby’yi sağa çekti. Ancak bu kez de Burak sakatlandı. Ljajic’in kalabalık savunmanın arasında zaman zaman yaptığı ince işler ile Beşiktaş son 25 dakikalık bölümde daha etkili hücumlar yapmaya başladı.

75’te Sedat’ın oyundan atılmasıyla da maç tamamen tek kaleye döndü. Beşiktaş oyunun mutlak hakimiydi ancak aradığı pozisyonları yoğun baskıya rağmen bulamadı.

LJAJIC 11’DE BAŞLASAYDI...

Abdullah Avcı, orta alanda yüksek pas isabetiyle oynayan Elneny’nin yerine son bölümde Orkan’ı oyuna soktu. 86’ncı dakikada Diaby’nin kaçırdığı bir gol var ki, kaçırmak atmaktan daha zordu. Umut ile de son dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi 2 önemli puanı kaybetti.

Dün oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren Ljajic, 11’de başlasaydı Beşiktaş bu maçı kazanabilir miydi? Bence “Evet”...

Ne Lens, ne Güven ne de Diaby.. Beşiktaş’ın kadrosunda yaratıcı oyuncu yok. Kabul etmek gerekir ki Ljajic formsuzdu ancak hafta içinde milli takımda 2 asist yaparak kendini bulup morallenmişti. Dün 11’de başlasa Ankaragücü kilidini açan anahtar olabilirdi.