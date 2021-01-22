Güntekin Onay Karagümrük-Beşiktaş maçını yazdı! 'Rakip yokmuşçasına...'

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini perçinlediği maçı değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın Karagümrük - Beşiktaş maçı yazısı

Dün Olimpiyat Stadı’nda sezonun en iyi futboluna tanıklık ettik. Beşiktaş 90 dakika boyunca oyunun mutlak hakimiydi. Topa sahip oldu, oyunu kontrol etti, meşin yuvarlağı hızlı ve etkin bir şekilde dolaştırdı. Pozisyonlar üretti, goller attı buna rağmen iştahından hiçbir şey kaybetmedi. Maçı izleyen futbolseverler Beşiktaş’ın oynadığı futboldan şüphesiz büyük keyif almışlardır. Ama mükemmel bir zeminde son derece üst seviye bir performans ortaya koyan siyah beyazlı futbolcular da sahada yaptıklarından keyif aldılar.

645 iSABETLi PAS

Topa maç boyunca yüzde 72 oranla sahip olan ve 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, topu kaybettikten sonra sıradışı bir presle çok çabuk geri kazandı. Öyle ki siyah beyazlılar oyunun bazı bölümlerinde sanki karşılarında bir rakip yokmuşçasına rahat hareket ettr.

Mensah, Rıdvan, N’Koudou ve Larin dün çok etkili bir futbol sergilerken; Aboubakar,Atiba, Josef ve Rosier her zamanki istikrarlarını ortaya koydu. Defansta Montero-vida iyi bir ikili oldular. Özellikle Montero geriden oyunu kusursuz kurdu.

LJAJIC KLASINI HATIRLATTI

Son bölümde maça dahil olan Adem Ljajic de klasını hatırlatan hareketler yaptı. Yoğun maç trafiğine rağmen Beşiktaş her geçen maç üzerine koyarak devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de daha farklı skorlar izlemiştik ancak bu kadar görkemli bir oyuna tanıklık etmemiştik.

Beşiktaş iyi bir takım oldu, giren-çıkan; oynayan-oynamayan farketmiyor. Tarif edilebilir, istikrarlı ve güçlü bir oyun kadar takımdaşlık duygusunun da bu seviyede olması siyah-beyazlıları bu seviyeye getirdi.