Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Braga'ya 3-1 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş, Braga deplasmanına gruptaki iddiasının az olduğu gerçeği ile gitti. Ancak sahaya kaybetmeyi kabullenerek çıkmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı dahil birçok as oyuncusundan yoksun olsa da dünkü 11 daha iyisini yapabilirdi. İlk yarıda Braga’ya fazla gol için fazla şans vermese de kenarlardan gelen toplarda hamle ve pozisyon hataları olunca kalesinde 2 basit gol gördü. Bu durum ne yazık ki bu yılki Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş’ın kaderi oldu.

BOYD DAHA OLUMLUYDU

Sezon başından beri az süre alan, ilk 11’i zorlaması beklenen bazı oyuncuların performansı dün yine net bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle genç Güven... Bu günler kendisi için çok değerli. er maç ayrı bir deneyim. Gelişmesi ve kalıcı olması için en kritik süreçten geçiyor ve süre aldığı her dakikayı iyi değerlendirmesi şart. Daha etkili oynayacak potansiyeli var. Bu kategorideki oyunculardan Boyd ise dün şık bir gol attı ve geçmiş maçlarına oranla çok daha olumluydu.

Genç Kartal, aktif göründü fakat çok daha fazla çalışmalı. Galatasaray derbisindeki iyi oyunuyla dikkat çeken Roco, dünkü performansıyla sınıfı geçemedi. Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde kaleci Utku ile birlikte ortaklaşa hatası var.