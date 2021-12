Güntekin Onay 'Beşiktaş’a ‘Can’ bile kan veremedi'

Beşiktaş Süper Lig 'de 15. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hürriyet Yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

Geçen sezon fizik gücüyle rakipleri ezen siyah beyazlıların yerinde yeller esiyor.

Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Lig’de 19’uncu sırada yer alan ve son 12 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa mevcut koşullarda karşılaşabilecek en uygun rakipti. Ancak siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta ligde zor durumdaki rakibi karşısında bırakın farkı artırmayı, skor üstünlüğünü dahi koruyamadı.

Sahada 20 yaşındaki Can ve biraz da Vida hariç beklentileri karşılayan futbolcu yoktu. İlk yarıda Ghezzal hareketliydi ancak Batshuayi ve Larin ona ayak uyduramadılar. İlk 45 dakikada maçın hakimi olan Beşiktaş, ikinci yarının başlamasıyla birlikte kontrolü Kasımpaşa’ya verdi. Bunun temel nedeni Larin ve Batshuayi’nin hemen hemen buluştukları tüm toplarda yaptıkları basit top kayıplarıydı.

BAĞIRA BAĞIRA GELEN GOL

Oyunu tutamayan siyah beyazlılar karşısında Kasımpaşa’nın ön alan baskısı dakikalar geçtikçe daha da belirginleşti. Sergen Yalçın da bu olumsuz durum karşısında gereken tedbirleri alamadı. Nitekim Kasımpaşa’nın beraberlik golü bağıra bağıra gelirken, 1-1’e kadar mahkûm bir oyun sergileyen Beşiktaş bu skora razı olmak zorunda kaldı.

Siyah beyazlılarda kötü gidiş devam ediyor ve sinyaller hiç de iyi değil. Biraz diri olan ve mücadele eden her takım Beşiktaş’ı yeniyor veya puan alıyor. Siyah beyazlılar gerek fiziksel gerekse de mental olarak dibe vurmuş durumda. Her şeyden önce psikolojik faktörleri kenara bırakalım; 20 yaşındaki Can dışında fiziksel olarak yere sağlam basan dinamik bir oyuncu yoktu.

Geçen sezon fizik gücüyle rakipleri ezen Beşiktaş’ın yerinde yeller esiyor. Larin, Josef ve Rosier gibi dinamizm anlamında istikrarlı olan isimler bile geriye gitti.

YANIT BEKLEYEN KRiTiK SORULAR

· Beşiktaş nereye koşuyor?

· Bu tablonun açıklaması nedir?

· Çöküşün sorumlusu kim? Bu sorular yanıt bekliyor. 2001 doğumlu Can Bozdoğan’ın attığı harika gol ve oynadığı futbol dışında Beşiktaş taraftarı dün de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.