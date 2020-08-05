Güntekin Onay: ‘Beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil

TFF tarafından harcama limitlerinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe taraftarı decoder iptal kampanyası başlatmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı ve beIN SPORTS spikeri Güntekin onay konuyla alakalı bir yazı kaleme aldı.

İşte Güntekin Onay'ın yazısı...

TFF harcama limitleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatacak şeffalıkta bir bildiri yayınlamak zorunda. Neden Gaziantep ve Çaykur Rize’nin harcama limitleri yüksek, neden Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nünki düşük, neden G.Saray’a şu kadar, F.Bahçe’ye bu kadar verildi vs. bunları kamuoyuna detaylı açıklaması gerekiyor. Çünkü insanlar bazı rakamları mantıkla örtüştüremiyor. Şu bir gerçek ki; TFF’de birileri elinde kağıt kalem kafalarından bu rakamları uydurmuyor. Bu tabloyu ortaya çıkaran faktörler nelerse mutlaka detaylı şekilde açıklanmalı. Bir diğer konuya gelince... Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın. Hatta pandemi sürecinde hemen hemen tek gelir kaynağı... beIN Sports Türk futboluna bu kadar büyük bir katkı yaparken harcama limitlerinden kaynaklanan tartışmada nasıl bir etkisi olabilir, bunu anlamak mümkün değil. beIN tam tersine ister ki kulüpler dünya çapında yıldızlar getirsin, güçlü kadrolar kursun, lig daha rekabetçi oynansın.