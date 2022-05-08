Güntekin Onay Başakşehir - Galatasaray maçını yazdı!

Başakşehir- Galatasaray maçı, ev sahibinin form durumu ve sarı kırmızılıların ligde herhangi bir iddiası bulunmaması nedeniyle 2 ekibin de açık futbol oynayacağı ve beklentilerin yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Ancak ilk yarıda kale önü zenginliğinden uzak, pozisyonların az olduğu bir 45 dakika izledik.

EKSiKLiĞi YARATICILIK

Sezon boyunca Galatasaray’ın kronikleşen orta alandaki yaratıcılık eksikliği dün de fazlasıyla göze çarptı. Berkan ve Taylan işin savunma tarafını yerine gertirdiler. Cicaldau’yu ise bir kez daha sahada göremedik. Durum böyle iken hücumda tüm yük öndeki 3 oyuncunun üzerindeydi. Kerem aldığı tüm topları ezdi. Mustafa Muhammed sahada yoktu ve sadece Ryan Babel tek başına adeta havanda su döven bir görüntüdeydi.

MUSLERA’YI GEÇEMEDiLER

İlk yarıda kadro gücünün altında pasif bir oyun sergileyen Başakşehir, 2’nci yarıda tempoyu yükseltti ve oyunun tüm kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Trezeguet ile etkili olan ev sahibi, bulduğu fırsatlarda Muslera’yı geçemedi. Uruguaylı file bekçisinin yanı sıra Galatasaray’da Nelson ve Alparslan da skorun 0-0 da kalmasını sağlayan diğer aktörlerdi.

Maçın 2’nci yarısında hemen hiç hücum yapamayan Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, Bafetimbi Gomis, Halil, Olimpiu Morutan ve Erick Pulgar’ı sahaya sürerek yolunda gitmeyen işleri yoluna sokmak istedi. Son dakikaya kadar Muslera ile ayakta kalan Galatasaray, Pulgar ve Barış Alper ile yakaladığı net fırsatları değerlendirebilmiş olsa sahadan 3 puanla ayrılacaktı.

BAŞAKŞEHiR AGRESiF OLMALI

Dün 2 takımın da oynadığı futbol tatmin etmedi, Başakşehir, daha tehditkâr ve agresif oynamalı. Bunu sadece 2’nci yarının belli bir bölümünde yaptılar. Galatasaray ise hücumda etkisiz kaldığı bir maçı Muslera, Nelson ve Alparslan’ın iyi oyunlarıyla 0-0 bitirdi. Ancak özetle 2 takımın da oynadığı futbol izleyenleri memnun etmedi ve hayal kırıklığı yarattı.