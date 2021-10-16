Güntekin Onay Beşiktaş 'ın Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Onay, "Beşiktaş bu görüntüsüyle dış sahada daha çok puan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk maçında belirgin bir oyun farkı özellikle ilk yarıda sahaya yansıdı. Top Beşiktaş’ta iken agresif ve topun olduğu yerde kalabalık olan ev sahibi ekip, yaptığı baskı ile Beşiktaş’ın oyununu bozdu. Siyah-beyazlı ekibin orta sahasında Atiba kötü günündeydi ve Oğuzhan da adeta sahada yoktu. Bu durumda orta alan ile forvet arasında bağlantı sağlayamayan Beşiktaş’ta Güven de aldığı her topu kaybedince hücumdaki etkisizlik son derece doğaldı. Mert’in hatası ile gelen Başakşehir golü ev sahibi ekibin direncini arttırdı.

BEŞiKTAŞ DAĞINIKTI

Siyah-beyazlı kenar yönetim ikinci yarının başlangıcıyla birlikte 3 değişiklik yaparak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Volkan’ın hatasıyla Alex Teixeira’nın golüyle galibiyet için ibre Beşiktaş’a döndü gibi görünürken, Rıdvan’ın omuza omuza mücadelede Gulbrandsen’e yenik düştüğü kontratak pozisyonunda Başakşehir ikinci golü buldu. Beşiktaş, dün dağınık bir görüntüdeydi ve maçı Başakşehir kadar istemedi. Bu sezon deplasmanda sadece Antalya’da kazanan siyah-beyazlılılar bu görüntüsüyle dış sahada daha çok puan kaybeder.

HAZIRLIK MAÇI EKSiĞi

Sakatlıktan çıkan oyuncuların maç kondüsyonundan uzak olduğunu da net bir şekilde gördük. Sezon başı sadece 3 hazırlık maçıyla lige başlayan Beşiktaş, 2 haftalık arada da U-19 takımıyla çift kale oynadı. En azından oynanacak bir hazırlık maçı sakatlıktan çıkan oyuncuların son durumlarını görmek açısından bir fikir verebilirdi.

Son oynadığı 6 maçta kalesinde 2 gol ortalaması ile oynayan siyah-beyazlıların takım savunmasında ciddi düşüş var. Bu lig temaslı ve sert bir lig. Beşiktaş’ın bu maçı iyi analiz edip dersler çıkartması şart.

KARAOĞLAN YÖNETEMEDi

Başakşehir, belli ki çok iyi hazırlanmış ve akılcı bir oyun ile kazandılar. Emre Belözoğlu, bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor ve ona uygun bir anlayışla takımını sahaya sürdü. Bir cümle de Atilla Karaoğlan için. İyi bir maç yönetmedi. Maça hakim olamadı ayrıca VAR ile verdiği penaltıda bu kadar uzun uzun izleyecek ne buldu?