1983 yılında kurulan, 1998 yılında "K League" adını alan Güney Kore'nin en üst futbol ligi, 22 Ocak 2018'den sonra "K League 1" olarak anılmaya başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 12 takım vardı. Her takım birbiriyle 3'er maç yaptıktan sonra - 33 maçtan sonra - lig ortadan ikiye bölünüyordu. "İlk 6" ile "Son 6" da kendi arasında +5 maç daha yapıp sezonu 38 haftada sona erdirmişti. Son sırada yer alan Jeju United, "K League 2" yolunu tutarken, play-out oynayan Gyeongnam FC da Busan IPark'a üstünlük kuramamış ve lige veda eden diğer takım olmuştu.

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YENİ SEZONA DİKKAT, STATÜ DEĞİŞTİ!

Bu sezon ligde yine 12 takım var ancak koronavirüs salgını nedeniyle 70 gün sarkan maç takvimi sonrası Güney Kore Futbol Federasyonu, her takımın birbiriyle 3'er değil 2'şer maç yapacağını açıkladı. 22 maç haftası sonunda lig yine ortadan ikiye bölünecek ve "İlk 6" ile "Son 6" kendi arasında +5 maç daha yapıp sezonu 27 haftada sona erdirecek.

"SANGJU SANGMU" DİREKT KÜME DÜŞECEK!

Ordu takımı olan Sangju Sangmu, 2016 yılından beri K League 1'de boy gösteriyor ancak ülkeyi yurt dışı organizasyonlarda temsil etme hakları bulunmuyor. 2020 sezonu sonunda takımın merkez şehri değişeceği için direkt olarak K League 2'ye düşecekler ve K League 1'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi "play-out" oynanmayacak!

SON YILLARA "JEONBUK HYUNDAI MOTORS" DAMGASI!

Geçtiğimiz sezonu Ulsan Hyundai önünde, averajla şampiyon olarak noktalayan Jeonbuk Hyundai Motors, son yıllarda lige damga vurdu! İlk şampiyonluğuna 2009 yılında ulaşan ekip son 3 yılın tamamında, son 10 yılda ise 7 defa kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl Suwon Samsung Bluewings formasıyla 20 gole imza atıp "Gol Kralı" olan Adam Taggart, bu sezon da takımın en önemli gol silahı olacak... Bir dönem ülkemizde Antalyaspor'u da çalıştıran Jose Morais önderliğindeki Jeonbuk Hyundai Motors'u şampiyonluğa götüren isimler ise Ricardo Lopes (11 gol - 7 asist) ve Seon-min Mun (10 gol - 11 asist) olmuştu. Mun bu sezon orduya katıldığı için sezon boyunca "zorunlu - kiralık" olarak Sangju Sangmu forması giyecek. Lopes ise yeni sezonda Çin ekiplerinden Shanghai SIPG ile boy gösterecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Geçtiğimiz sezon öne çıkan istatistikler, bu sezon da sizlere en büyük yardımcılardan biri olabilir...

- Maçların % 40.4’ünü ev sahibi takımlar kazanmıştı.

- Maçların % 52.02’si "2.5 ALT" bitmişti.

- Maçların % 50.5’inde "İY X" tercihi kazandırmıştı.

- Maçların % 54.04’ü "2-3 GOL" aralığında sona ermişti.

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