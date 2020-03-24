Şenol Güneş’in yeni stoperi Oğuz

EURO 2020 tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüsü nedeniyle 2021’e ertelenirken,A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcut jenerasyonu yeni isimlerle genişletmeyi hedefleyen Güneş, ciddi sakatlıklar yaşayan Merih Demiral ve Ozan Kabak’ın yokluğunda stoper arayışlarına başladı. Tecrübeli hocanın yakından takip ettiği isimlerden biri de Denizlispor’dan Oğuz Yılmaz.

Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor’dan Denizli’nin yolunu tutan 27 yaşındaki Oğuz, bu sezon Süper Lig’de 20 maça çıktı. Özellikle Bülent Uygun geldikten sonra başarılı teknik adamın vazgeçilmezi olan Oğuz, hızıyla dikkat çekiyor.

Yeniler denenecekti

1.85 boyundaki başarılı savunmacı, virüs nedeniyle milli maçlar iptal edilmeseydi, bu ay A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrılacak ve denenecekti. Şenol Güneş’in planı, Slovenya ve Avusturya ile oynananması planlanan hazırlık karşılaşmalarında yeni isimleri görmekti.