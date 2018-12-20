Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ta teknik heyetten Gary Medel'e İngiltere vizesi çıkmadı. Premier Lig ekibi West Ham United'ın 31 yaşındaki Şilili yıldıza talip olması büyük yankı bulurken, siyah-beyazlı teknik heyetin, Medel'in devre arasında olası satışına onay vermediği vurgulandı.

Ancak dünyaca ünlü Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı West Ham'ın bu transfer için kararlı olduğu ve devre arasında Beşiktaş'a 5 milyon pound (yaklaşık 5.5 milyon euro) bonservis bedeli teklif edeceği ileri sürüldü. Mali sıkıntıları aşmak için uzun süredir çare arayan siyah-beyazlı yönetimin de cazip bir bonservis bedeli karşılığında Gary Medel'i satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

5 milyon poundluk bonservis bedelinin biraz daha artırılması halinde tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmayı planlayan yönetimin, orta sahaya kiralık bir oyuncu alarak bu bölgedeki eksikliği giderebileceği iddia edildi. Dorukhan, Atiba ve Necip gibi defansif orta saha oyuncularının lig için yeterli olduğunu düşünen siyah-beyazhlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talep etmesi halinde bir defansif orta saha daha kiralamayı düşünüyor.

Kulübün yaşadığı maddi sıkıntıları da göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle Medel'in aynlığına sıcak bakıyor. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde Premier Lig'e geri dönecek olan Medel'in de vatandaşı olan Manuel Pellegrini ile çalışmak istediği ifade edildi. Şili Milli Takımı'nda düzenli oynadığı için İngiltere'deki transfer kriterlerini karşılayan Medel'in, ku-lüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.