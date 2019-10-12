Güneş: Alınlarından öpüyorum

A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk karşısında alınan galibiyetin ardından şunları söyledi: “Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Geçen maçta da kendi sahamızda zorlandığımız gerçek. Taraftarımızın mükemmel desteği, kazanma ruhu ile birleşince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum. Önemli bir karşılaşmaydı ve mutlaka kazanmamız gerekti. Rakibin son şansıydı ve bu da bizi zorladı. Pozisyon az bulduk ama bulduklarımızı da değerlendirmede eksiklik yaşadık. Gerginliğin daha fazla olduğu bir karşılaşmaydı. Çok fazla bir analiz yapmak istemiyorum artık bunu unutup, Fransa maçına hazırlanacağız.”

‘İyi şeyler yapmak istiyoruz’

“Futbol adına orada iyi şeyler yapmak istiyoruz. Şehitlerimiz var. Bunu yapanların beter olmasını ve aynı acıyı yaşamalarını istiyoruz. Ülkemizde huzurla yaşamayı istiyoruz. Sözlerin bir anlam teşkil etmediği bir dönemdeyiz. Umarız bu tip sıkıntılar bir an önce son bulur. Bu terörden beslenenleri de, bunu kullananları da umarım terör bir gün bulacaktır. O kan içinde boğulurlar umarım. Kaybettiklerimiz hepsi bizim evladımız. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin. Böyle bir atmosferde maça çıkmak da zor.”