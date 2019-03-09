Gündoğdu Adana Basketbol: 71 - İstanbul Üniversitesi: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi’ni 71-58 yendi.

09 Mart 2019, Cumartesi 16:03
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Gündoğdu Adana Basketbol: 71 - İstanbul Üniversitesi: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi’ni 71-58 yendi.

Gündoğdu Adana Basketbol: 71 - İstanbul Üniversitesi: 58

Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Murat Danışan, Hakan Gerey

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 5, Marginean 20, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 13, Bouthors 10, Bensu Deniz Zereyak, Sevgi Tonguç 10, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu

İstanbul Üniversitesi: Watkins 7, Kardelen Gezgin 11, Feride Şevval Akalan, Yasemin Güneş 2, Fall 4, Şuğranur Hatice Sönmez 3, Eylül Minez 9, Gülse Uğur 7, Hande Güven, Ceren Taylan 4, İlayda Güner 11

1. periyot: 19-12

Devre: 37-24

3. periyot: 61-34

AA

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